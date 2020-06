Nove insegnanti assunti dalle graduatorie in provincia con la “quota 100”

Scuola: comunicazione del sindacato Gilda di Oristano

Sono nove i docenti nominati nella provincia di Oristano a copertura dei posti liberatisi in base alla “quota 100” dopo il 1° settembre 2019. I nomi provengono dalle graduatorie ad esaurimento, il provvedimento è stato segnalato dal sindacato Gilda di Oristano.

Altri dieci docenti erano stati già nominati, sempre all’interno del territorio della provincia, lo scorso gennaio.

Ecco i nomi dei nove docenti assunti in ruolo, con le rispettive sedi. Per l’Istituto comprensivo di Bosa è stata nominata Sonia Mette, mentre Franca Meloni andrà a Simaxis. Per l’Istituto comprensivo di Marrubiu nominate Paola Meli e Daniela Cominu.

Insegneranno all’Istituto comprensivo di Terralba, invece, Maria Vanessa Loi e Barbara Sanna, mentre a Mogoro andrà Manuela Scanu.

Per quanto riguarda invece le scuole secondarie, ad Oristano, sono stati nominati rispettivamente Pasqualuccio Casula (A046) per l’Istituto “Mossa” e Angela Porcu (B012) per l’Istituto “Don Meloni”.

