Ollastra: una raccolta di parole, foto e disegni per non dimenticare

Il progetto “Memorie” ai tempi del Covid-19 promosso dal Comune e dalla biblioteca



Sul filo del ricordo, per lasciare una traccia del periodo appena trascorso e non dimenticare – con la testimonianza di chi li ha vissuti in prima persona – gli stati d’animo provate durante l’emergenza del coronavirus. Come un libro di storia: così vuole essere il progetto “Memorie”, organizzato dal Comune di Ollastra su proposta dell’Assessorato alla cultura e in collaborazione con i volontari del Servizio civile e la biblioteca comunale.

“Memorie. Raccolta di emozioni e pensieri degli abitanti di Ollastra ai tempi del covid-19”, è il titolo completo di questo progetto, che chiama a raccolta tutti i residenti con l’intento di accrescere la memoria storia del paese. “Un progetto che guarda a una prospettiva futura”, scrive l’amministrazione sulla pagina Facebook del comune di Ollastra, “da lasciare in eredità alle prossime generazioni”.

Possono partecipare tutti coloro che, dai 3 ai 99 anni, avranno voglia di condividere le proprie emozioni, attraverso frasi, pensieri, temi, parole, ma anche disegni e foto: momenti di vita quotidiana vissuta durante i due mesi di reclusione. La raccolta sarà custodita nella biblioteca comunale e potrà essere consultata da tutti.

Gli elaborati potranno essere inviati via e-mail entro il 13 luglio a uno di questi indirizzi di posta elettronica: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . In alternativa possono essere trasmesse tramite Messenger o Direct nelle pagine social del Servizio civile “Ollastra documenti perduti”. I lavori in formato cartaceo possono essere consegnati direttamente in biblioteca, il mercoledì pomeriggio dalle 15,30 alle 18,30.

Mercoledì, 3 giugno 2020

