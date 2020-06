Domani e venerdì potrebbe tornare la pioggia

Le previsioni meteo

Domani e dopodomani potrebbe tornare la pioggia in Sardegna. Secondo le previsioni di Arpas Sardegna domani il cielo sarà irregolarmente nuvoloso in mattinata. Nuvoloso in serata con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale isolato, a partire dal settore nord-occidentale.

Temperature: in lieve aumento. Venti: deboli o moderati da Sud-Ovest in rotazione e rinforzo da Ovest. Forti lungo le coste settentrionali in serata. Mari: mossi.

La giornata di venerdì, secondo le previsioni di Arpas Sardegna, sarà caratterizzata da cielo irregolarmente nuvoloso con residue precipitazioni nelle prime ore.

Sabato il cielo sarà invece sereno o poco nuvoloso. Le temperature tenderanno ad un lieve calo venerdì. I venti soffieranno moderati dai quadranti occidentali venerdì, in attenuazione sabato. I mari saranno generalmente molto mossi, localmente agitati.

Mercoledì, 3 giugno 2020

