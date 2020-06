Cagliari, Sant’Elia sempre più verde: il Parco degli Anelli arriverà fino allo Stadio

Il Parco degli Anelli diventa più grande. Con la modica cifra di 103 euro il Comune di Cagliari acquisterà dalla Regione altre aree di Sant’Elia per ingrandire l’area verde del rione.

La delibera sarà votata oggi in consiglio comunale. Si tratta dei terreni alle spalle delle case degli “Anelli” (gli alloggi erp tra via Schiavazzi e via Utzeri) e la fascia tra il mare e il parcheggio Cuore dello stadio Sant’Elia (due lotti, uno da 29 mila e l’altro da 456 metri quadrati) che saranno sistemati a verde e andranno così ad aggiungersi al primo lotto del parco aperto l’anno scorso (45 mila mq).

Al Comune anche alcuni locali (e l’area di pertinenza) che la Regione affidò nel 2001 alla Cooperativa Piccola pesca “Porticciolo di Sant’Elia”.