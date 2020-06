Serramanna, al via il servizio di pulizia delle strade

Riparte a Serramanna il servizio di spazzamento e pulizia delle strade e delle piazze del paese. Dopo qualche problema legato all’affidamento del servizio, la ditta appaltatrice provvederà dunque, in breve tempo, a restituire il paese pulito e decoroso ai cittadini. Il servizio di pulizia e spazzamento delle strade e delle piazze si affiancherà alle operazioni di pulizia delle aree verdi che è stato riattivato da qualche giorno con il progetto Lavoras. “Pensiamo che – spiega l’amministrazione comunale – un paese pulito è un paese in cui si è orgogliosi di vivere, un paese pulito ed ordinato invoglia tutti a mantenerlo tale, promuovendo tra i cittadini il rispetto per se stessi e per il luogo in cui si vive. Strade, piazze e aree verdi del nostro paese saranno nei prossimi giorni oggetto di un lavoro di pulizia e riordino generale, vi chiediamo pertanto la massima collaborazione e la massima attenzione ai comunicati che pubblicheremo nel nostro sito istituzionale affinché siate informati di volta in volta sulle strade del paese interessate allo spazzamento.

Pertanto, cerchiamo tutti di rispettare il lavoro di queste e di rimando noi stessi, lasciando pulito ciò che verrà progressivamente pulito. Solo così, sentendoci tutti coinvolti, riusciremo ad riavere in tempi brevissimi un paese decoroso, ordinato, vivibile e di cui essere orgogliosi”.