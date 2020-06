Le mascherine? Ancora obbligatorie: in tutta la Sardegna, e sino a data da definirsi (nell’ordinanza del presidente Christian Solinas, infatti, non c’è un lasso di tempo stabilito e, anzi, viene rimarcato che la data limite del 14 giugno non comprende la “conferma” dell’utilizzo delle mscherine) bisognerà continuare a indossarle “in tutti i locali aperti al pubblico”. Come per i mesi scorsi, quindi, indispensabile avere bocca e naso coperto per poter entrare nei mercati civici, nei negozi, nei supermercati e in qualunque tipo di locale. Un obbligo che resta, dunque, anche all’aperto “laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di almeno due metri”. Nessuna novità, nei fatti, ma una conferma dell’utilizzo, quando si entra in qualunque locale “aperto al pubblico” (market, negozi, bar) del dispositivo di protezione individuale. Resta in piedi anche il “divieto di assembramento”.

L'articolo Coronavirus, mascherine “senza fine” in Sardegna: sono ancora obbligatorie proviene da Casteddu On line.