Selargius è Covid Free, tutti guariti: “Finalmente una meravigliosa notizia, la luce in fondo al tunnel”

Selargius è Covid Free, tutti guariti: “Finalmente una meravigliosa notizia”. Il sindaco Gigi Concu annuncia la notizia che tutti aspettavano a Selargius: “Voglio condividere con voi una meravigliosa notizia appena arrivata: da oggi Selargius è un Comune Covid free. Questo significa che anche l’ultimo nostro concittadino ha vinto la sua battaglia con il virus e attualmente nel nostro paese non c’è più alcun positivo. Significa anche che dopo mesi nei quali ogni sera ho atteso – grosso modo a quest’ora – il bollettino quotidiano con una forte tensione, oggi si inizia a scrivere una nuova pagina. Ovviamente rivolgo un particolare augurio di pronta ripresa ai nostri quindici concittadini guariti da inizio pandemia, e alle loro famiglie. Spero che questo possa essere un nuovo inizio per loro e anche per la nostra comunità. A tutti voi va il mio sincero ringraziamento per esservi dimostrati attenti e responsabili”.





Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.Per info e segnalazioni scrivi a