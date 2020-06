Rifiuti disseminati al parco a San Sperate, il monito dell’Amministrazione: “Rispettate il patrimonio comunale”

Immondizia disseminata ovunque. Non si contano più le segnalazioni di sacchi, bottiglie, cartoni e fazzoletti abbandonati in campagna, nel centro abitato, al parco e al mare. L’ultima immagine di una inciviltà mai estinta arriva da San Sperate, il paese museo, gioiello sardo “scolpito” dalle nobili mani di Pinuccio Sciola, ed è proprio l’amministrazione comunale a darne notizia, pubblicando le foto della spazzatura abbandonata al parco.

“Bisogna imparare a lasciare un mondo migliore di quello che si riceve.

Gestori e cittadini, Rispettiamo il patrimonio comunale”.

Ma questo è solo l’ultimo richiamo: a Quartucciu si segnalano rifiuti organici fronte parco Solarussa, nelle campagne di Serramanna e Domusnovas i sacchi abbandonati ormai non si contano più. A Nuoro, stesso identico scenario denunciato dai cittadini inorriditi per lo spettacolo poco gradevole rinvenuto domenica mattina. E a volte, nelle numerose foto denuncia, si intravedono i raccoglitori dei rifiuti. Vuoti.





