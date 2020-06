Il centrodestra in piazza anche a Cagliari, maxi tricolori e bandiere dei Quattro Mori sulla terrazza del Bastione. Dalla Lega a Fratelli d’Italia, dal Psd’Az a Forza Italia, eccola la protesta in salsa sarda contro il Governo Conte, proprio mentre Matteo Salvini e Giorgia Meloni danno vita a un maxi corteo a Roma. Le critiche? “Partite Iva e lavoratori dimenticati e non aiutati dal Governo Conte, troppi sono stati dimenticati in questi mesi di emergenza. Vogliamo aiuti concreti”, spiegano gli organizzatori. Presenti vari assessori e consiglieri sia comunali sia regionali, incertezza sulla presenza di Christian Solinas. “Sta lavorando per definire le regole legate alla certificazione per chi vorrà venire in vacanza bea splendida Sardegna”, spiega il commissario della Lega in Sardegna Eugenio Zoffili, “volgiamo garantire a tutti la sicurezza, saranno previsti dei buoni e degli incentivi per chi farà il test”.

L'articolo Cagliari, centrodestra al Bastione contro il Governo: “Conte, dove sono gli aiuti per i lavoratori?” proviene da Casteddu On line.