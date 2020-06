Madre e figlia rubano dall’ottico e picchiano la commessa: denunciate dalla polizia

Operazione della Squadra mobile della polizia di Oristano

Due donne di Quartu Sant’Elena, madre e figlia, sono state denunciate dalla Squadra Mobile della Questura di Oristano per i reati di tentata rapina e furto aggravato, perché ritenute responsabili di un grave episodio avvenuto lo scorso 3 marzo nel negozio Okky, in via Mazzini a Oristano. Le due donne, approfittando di un attimo di distrazione delle commesse, si erano impossessate di numerose paia di occhiali da sole esposti nelle vetrine interne.

Dopo aver occultato la refurtiva in alcune borse schermate, si erano allontanate celermente.

Una delle commesse, si era accorta dell’accaduto, aveva seguito le donne all’esterno negozio e, col suo telefonino, aveva cercato invano di scattare alcune foto alla targa dell’auto a bordo della quale le due stavano per salire. Madre e figlia a quel punto l’avevano aggredita, prendendola per i capelli e percuotendola con pugni, calci e morsi nel tentativo di sottrarle il telefono sul quale erano immortalate le loro immagini. Solo il pronto intervento di alcuni passanti, accorsi in aiuto della commessa, aveva scongiurato ulteriori conseguenze derivanti dall’aggressione ai danni della malcapitata.