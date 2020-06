Coronavirus, l’addio di San Gavino Monreale a Speranza Sanna: “Ha cresciuto tre figli con tanto amore”

Carlo Tomasi, ieri, aveva diramato un comunicato stampa con la triste notizia del decesso della Sanna. Si tratta della terza croce, legata al Coronavirus, per San Gavino Monreale. Nel paesino del Medio Campidano, nelle ultime 24 ore, non si sono registrati nuovi casi di contagio.

È Speranza Sanna, 86 anni (ottantasette li avrebbe compiuti proprio a giugno) l’ultima vittima sarda per Coronavirus. Da un mese era ricoverata all’ospedale cagliaritano Santissima Trinità, le sue condizioni erano già gravi perchè, stando alle informazioni diramate dalla Regione, soffriva di varie patologie. Era risultata positiva al virus e non si era mai negativizzata, la Sanna. Nel pomeriggio c’è stato il funerale della donna, poi il seppellimento nel cimitero cittadino: “Purtroppo, a causa delle regole anti virus, in cimitero sono potute entrare non più di quindici persone”, spiega il sindaco Carlo Tomasi. “Piangiamo la scomparsa di Speranza Sanna, una donna molto conosciuta. Casalinga, ha cresciuto insieme al marito tre figli con tanto amore, prima di rimanere vedova. Un dolore immenso”, aggiunge il primo cittadino.





