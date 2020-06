Il trionfo dell’arte di Raffaello a Masullas dopo l’emergenza coronavirus

Le sedici riproduzioni di Raffaello saranno dislocate nelle quattro sale del museo; in aggiunta sarà possibile visitare una quinta sala rappresentante un tributo all’artista e l’aerea esterna dove gli spettatori potranno lasciarsi trasportare in viaggio lungo le varie fasi della vita dell’artista.

Per il comune di Masullas è una ripartenza importante dove l’arte farà da protagonista, con la speranza di poter coinvolgere quanti più visitatori possibili, per ora solo sardi e sempre rispettando le misure di sicurezza, che potranno finalmente apprezzare l’arte del noto pittore rinascimentale.

L’inaugurazione, prevista per lo scorso 8 marzo, a causa dell’emergenza sanitaria, è stata annullata, ma adesso il comune, in collaborazione con il GeoMuseo MonteArci “Stefano Incani”, è pronto ad ospitare le opere dell’artista urbinate.

Fonte: Link Oristano





