SardegnAperta: promuovere l'Isola nel web

Da sempre la Sardegna è sinonimo di vacanza: mare, sole, tradizioni, cultura e luoghi da scoprire accompagnano il sogno del viaggio nella nostra Isola.

Raccontare l'Isola è il modo migliore per tenere vivo il sogno e far percepire la vera identità dell'Isola. Dall'idea di professionisti legati al mondo del turismo e della comunicazione (Tiziana Tirelli, Giovanni Murgia e Gianluigi Tiddia) nasce SardegnAperta, una campagna di comunicazione che vuole raccontare la Sardegna quella vera, quella di mare e campagne, monumenti e buon cibo.

Una nuova vision per un marketing collettivo: una chiamata per gli operatori, cittadini e istituzioni. Una campagna nuova ed innovativa per raccontare una Sardegna luminosa e accogliente, calorosa e carica di sapere, una Destinazione Sardegna differente da quella raccontata sino ad oggi. E' nata con questo spirito la campagna social multilingue che a partire da una serie di post e un hashtag (#SardegnAperta) vuole portare l’attenzione sui vari aspetti che rendono la Sardegna unica e speciale ma soprattutto la soluzione più logica e con meno rischi anche in questa complicata crisi sanitaria mondiale.

Non sono # e social ma anche un obiettivo importante: L coinvolgere gli operatori e le istituzioni per condividere (anche integrandolo in immagine coordinata con la loro comunicazione) un messaggio positivo capace di creare una sinergia virtuale in grado di rilanciare l'immagine di tutto il territorio isolano. “ La Sardegna aperta sarà affidabilità, accoglienza, ospitalità e sicurezza. E un grandissimo sorriso per fare della prossima vacanza la migliore e più sicura vacanza di sempre” scrivono in una nota gli ideatori di #SardegnAperta.

