Prelievi e analisi all’ospedale San Martino: prenotazioni solo via e-mail

Nuove disposizioni dell’Assl di Oristano. Le informazioni utili

Per prevenire la diffusione del nuovo coronavirus, evitando assembramenti e possibili file, cambiano le modalità di prenotazione per l’esecuzione dei prelievi ematici e la consegna dei campioni biologici all’ospedale “San Martino” di Oristano. Lo ha reso noto l’Assl 5.

Grazie alla collaborazione fra il Laboratorio Analisi e il Cup (Centro Unico di Prenotazione), le prenotazioni verranno d’ora in avanti effettuate esclusivamente via e-mail all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Nell’email dovranno essere allegate l’impegnativa dematerializzata compilata dal medico prescrittore; copia del documento di identità; tessera sanitaria dell’utente che necessita della prestazione.

L’Assl fa sapere che saranno prese in carico anche le richieste pervenute alla e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , precedentemente indicata per il riavvio dell’attività durante l’emergenza Covid, per cui gli utenti che avessero già inviato una richiesta a questa mail non ne dovranno rinviarne una nuova.

Il richiedente riceverà quindi un foglio di prenotazione che indicherà luogo, giorno e ora in cui si dovrà presentare per sottoporsi al prelievo, oltre che una serie di istruzioni per usufruire del servizio.

Le prenotazioni saranno effettuate in ordine di arrivo delle richieste e-mail, con assoluta priorità per le urgenze documentate, e verranno distribuite dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle 10.15, in un numero giornaliero tale da assicurare un’adeguata distanza temporale a garanzia della sicurezza di utenti e operatori sanitari.

Il pagamento del ticket, se dovuto, dovrà essere eseguito prima di presentarsi al prelievo, seguendo alcune modalità alternative: casse ticket automatiche presenti in ospedale online; collegandosi all’indirizzo cupweb.sardegnasalute.it; tramite il sistema PagoPA, utilizzando il codice IUV fornito al momento della prenotazione.

Il referto potrà essere ritirato online, seguendo le istruzioni e attraverso le credenziali fornite all’utente al momento della prenotazione.

Questa modalità di prenotazione dei prelievi ematici, attualmente attiva a Oristano, sarà gradualmente estesa agli altri punti prelievo della provincia, contestualmente al ripristino delle attività.

Lunedì, 1° giugno 2020

L'articolo Prelievi e analisi all’ospedale San Martino: prenotazioni solo via e-mail sembra essere il primo su LinkOristano.it.