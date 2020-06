Solinas, ecco il piano B per l’arrivo dei turisti in Sardegna: registrazione e questionario

Registrazione e questionario. Se non dovesse arrivare l’intesa col Governo per il certificato di negatività al covid i turisti potranno arrivare in Sardegna con una semplice registrazione e dopo aver compilato un questionario. E’ il piano B annunciato oggi dl presidente della Regione Christian Solinas nel corso della trasmissione Agorà.

“Qualora non si arrivasse l’intesa cl Governo”, annuncia il Governatore, “ avremo un sistema di controlli più articolato che prevede la registrazione all’ingresso su una piattaforma e un questionario che servirà a poi per avere prontezza su dove dovremmo accentrare maggiori i controlli”.