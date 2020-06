Fiamme nel Cagliaritano: a fuoco auto, rifiuti e vegetazione. Paura a Sant’Isidoro

Interventi delle squadre dei Vigili del Fuoco nella tarda serata di ieri: a fuoco sterpaglie, masserizie, vegetazione e un’auto nella tarda notte.

Le squadre di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari sono intervenute nella tarda serata di ieri e a tarda notte per vari incendi di sterpaglie, vegetazione e di un’autovettura.

I primi interventi per incendio di vegetazione si sono sviluppati intorno alle 20:30 in località Sant’Isidoro in territorio del comune di Quartucciu. Nelle vicinanze erano presenti alcune case sparse.

Altri incendi si sono sviluppati a Quartu Sant’Elena nelle località Sa Funtanedda e Is Pardinas dove le fiamme hanno coinvolto anche alcuni cumuli di masserizie. Sul posto è intervenuta anche la radiomobile dei Carabinieri di Quartu. Un altro intervento è avvenuto nei pressi della strada provinciale 4 in territorio del comune di San Sperate.

Intorno alle 4:30 un’altra squadra è intervenuta in via Togliatti a Selargius per l’incendio di un’auto in sosta.

Per tutti i roghi gli operatori hanno provveduto a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza le aree coinvolte ed avviato gli accertamenti per stabilirne le cause.