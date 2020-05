“Mi hai lasciata così, nonna Speranza Mascia…il mio piccolo cuore è come se andasse via con te”

“Mi hai lasciata così, nonna Speranza Mascia… E non posso che ricordare ciò che mi hai sempre detto e insegnato in questo lungo cammino di vita, non trovo nemmeno le parole, forse per il semplice fatto che il mio piccolo cuore è andato lì via con te, ho passato gli ultimi momenti con te, vivendoti giorno dopo giorno, sentire le tue ansie e le tue paure… Grazie per esser stata la nonna migliore del mondo… Vola in alto angelo mio, non dimenticheró mai… Io sono sempre qua, per sempre la tua piccola…

Giorgia Floris

