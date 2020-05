Il video spettacolare sopra il cimitero monumentale di Bonaria: tra storia e decadenza

Un asino che vola.. no, un drone. Ormai la tecnologia ha fatto passi da gigante.. non tutti però, hanno come scopo ultimo rilievi topografici o termoscanner.. LA fotografia aerea nell’ultimo tempo più che mai ha un ruolo importante nella possibile valorizzazione della nostra terra. Questo video ha lo scopo di valorizzare il posto dove viviamo, anche nel suo stato a tratti decadente: il cimitero monumentale di Bonaria rientra a pieno titolo nelle cose importanti da vedere a Cagliari. In questa occasione lo racconta il fotografo Madronic Janko, per i più intimi, il runner con la mascherina, seppur sempre con la mascherina, sto giro volteggia tra i “cieli”.. ovviamente autorizzato a farlo. Un nuovo modo di vedere le cose, un arte come la fotografia classica che grazie agli strumenti più recenti permette di osservare lo scorrere del tempo in forme e modi diversi. Spero vi piaccia, è ciò che amo fare. Buona visione.

Janko Madronic

