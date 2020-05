“Buongiorno Cagliari città turistica”, la rabbia dei residenti della Marina: nuovo scempio in piazza sant’Eulalia. La residente Sandra Orrù non ci sta: “Le nuove linee di valorizzazione del centro storico prevedono questo arredo urbano. In attesa di pioggia di tavolini, Sant’Arega in via Roma, si fanno le prove per vedere se il nuovo look di Piazza Sant’Eulalia sarà visibile dalla ruota panoramica. I residenti hanno goduto anche della compagnia gioiosa fino a dopo le 5 del mattino. Un grazie di cuore all’amministrazione comunale per il grande impegno profuso nell’abbellire e valorizzare il patrimonio artistico e sostenere le attività commerciali che contribuiscono a tutto questo vendendo ettolitri di alcol a tutte le ore. Grazie”. Va comunque sottolineato che proprio ieri il sindaco Paolo Truzzu ha emanato una nuova ordinanza che vieta la vendita di alcol dalle 22 in poi, anche nel centro storico e al Poetto.

