Porto Torres, bottiglie incendiarie contro le finestre di un appartamento

L'attentato nella notte in via Marche. La famiglia non era in casa

PORTO TORRES. Attentato incendiario intorno alle 24 di ieri in un appartamento al piano terra di via Marche. Due bottiglie incendiare sono state scagliate contro le finestre. Gli attentatori hanno anche aperto la finestra della terrazza, lanciando sul pavimento altri oggetti incendiari. La famiglia Piredda non era presente in casa, e sono stati i vicini a dare allarme. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri. (Gm)

Fonte: La Nuova Sardegna