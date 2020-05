Sestu finalmente covid-free, celebra il primo matrimonio post pandemia

Anche Sestu è finalmente covid free, i cittadini sono guariti e possono riprendere la loro vita. A dare la bella notizia è la sindaca Paola Secci che ha finalmente potuto ufficializzare il primo matrimonio “di questo periodo di pandemia”.“Con il sorriso radioso di Silvia e Wolfgang i primi sposi di questo periodo di pandemia, con immensa felicità vi annuncio che anche Sestu ha raggiunto il NUMERO 0 e finalmente può ritenersi COVID FREE. Tutti i nostri concittadini sono GUARITI – comunica la sindaca – e possono riprendere la loro vita. Come ben sappiamo non siamo del tutto fuori pericolo. Ci dobbiamo ancora preservare e proteggere con buon senso e autoconsapevolezza! Al momento godiamoci queste belle notizie, auguriamo a Silvia e Wolfgang un felice cammino insieme e alle persone guarite un sereno proseguo di vita”.





