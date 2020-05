Giulia e Claudia, quei due bellissimi sorrisi spezzati nel terribile incidente che sconvolge l’Italia. Perchè è un incidente che ci riporta alla curda realtà, nella fase due, della sicurezza stradale, del viaggiare sicuri. Una scia di enorme cordoglio per tutto il giorno anche nella nostra pagina Fb, per le due ragazze di 20 e 21 anni morte nel drammatico scontro frontale avvenuto nel Bresciano, a poca distanza dal lago d’Iseo. Le vittime si chiamavano Giulia Vangelisti di Cividate Camuno e Claudia Marioli di Esine, stando ai primi rilievi sarebbero tutte e due morte sul colpo nel terribile impatto avvenuto sulla statale del Tonale. Il bilancio è stato terribile perchè oltre alle due ragazze morte, altri cinque giovani sono rimasti feriti. In una striscia di asfalto che ieri a tarda notte sembrava un campo di guerra.





