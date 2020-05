Cagliari, la magica danza dei delfini nella passeggiata di Su Siccu in un sabato speciale (VIDEO)

Cagliari, la magica danza dei delfini nella passeggiata di Su Siccu in un sabato speciale. Guardate il bel VIDEO della nostra lettrice Angela Floris: i delfini giocano e saltano all’altezza di Bonaria, per la gioia di tanti cagliaritani che possono finalmente godersi di nuovo le passeggiate. Uno show in piena regola, che era già andato in scena qualche giorno fa al porto, e che soltanto una città come Cagliari può regalare.





