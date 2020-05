Pula, la sindaca Medau su Rai Uno: “Ora è il momento di aprire ai turisti in sicurezza, non perdiamo la stagione estiva” (VIDEO)

Ospite alla trasmissione “La vita in diretta”, la sindaca di Pula Carla Medau rompe gli indugi anche per salvare la stagione turistica a una intera cittadina che vive del mercato delle vacanze: “La cosa importante è che la Sardegna sa accogliere con la sua competenza e con il nostro bellissimo mare: teniamo alla salute ma abbiamo bisogno di dare fiducia. La posizione del Presidente Solinas è di grande prudenza e la apprezziamo, ma è arrivato il momento di aprirci: non possiamo perdere questa stagione turistica che è già compromessa”.





