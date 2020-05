L’Euro? Sorpassato. Meglio, da sorpassare, da lasciare. È questa la proposta di Vincenzo Bodano, rappresentante sardo del Movimento partite Iva, in piazzale Trento per protestare e chiedere risposte certe in primis alla Regione, ma chiamando in causa anche Roma: “Stare nell’euro in questo momento non è vantaggioso, bisogna rimettere in discussione la sovranità monetaria”. E perchè, di grazia? “Così possiamo essere indipendenti, mi sembra che i risultati ottenuti con la Banca centrale europea siano stati lesivi e controproducenti”, sostiene Bodano. Sarà. Tuttavia, uscire dall’Euro non comporterebbe dei danni? “No, peggio di così, onestamente, è difficile pure immaginare una recessione peggiore”.

Capitolo partite Iva: “Gli aiuti per tutti non sono arrivati dal Governo nazionale, le difficoltà sono palesi e da questa crisi non ci si riprenderà così facilmente”.

L'articolo “Nuova moneta anche per la Sardegna, basta euro: stampiamo soldi per essere autonomi” proviene da Casteddu On line.