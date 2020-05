Giganti di Mont’e Prama e Tharros: si riapre per la festa della Repubblica

Nel giorno della Repubblica, riaprono la casa dei giganti e l’area di Tharros

Una scelta simbolica del sindaco Abis, per dare un segnale di forza al paese Riaprono il prossimo 2 giugno, nel giorno della Festa della Repubblica, il Museo civico “Giovanni Marongiu” di Cabras e l’area archeologia di Tharros. Lo ha stabilito il sindaco Andrea Abis, per dare un segnale di forza simbolica al paese e testimoniare l’importanza che l’amministrazione comunale da lui guidata attribuisce alla cultura. L’apertura sarà come consueto alle 10. Ma non sarà un giorno come gli altri. Nel rispetto delle disposizioni per il contenimento del contagio da covid19, il sindaco Abis e la direttrice del Museo, Carla del Vais, sanciranno il nuovo corso. Saranno sufficienti alcune semplici regole, come il percorso unidirezionale e le prenotazioni, per poter nuovamente ammirare il ricco patrimonio che ospita il Museo e la città di Tharros.

"Il significato più profondo della ricorrenza del 2 giugno è nella libertà e nella democrazia, ma anche nel lavoro e nella solidarietà", dichiara il sindaco Andrea Abis. "Quest'anno ancora di più, perché attraversiamo un momento in cui, specie in comunità come Cabras, le incertezze economiche preoccupano. Ma il nostro territorio ha dei punti di forza sui quali possiamo fare leva. Uno di questi è la cultura, sulla quale occorre puntare per la ripresa del territorio".

Fonte: Link Oristano