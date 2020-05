Musica meno ‘pestata e rumorosa’, distanze sociali da mantenere e piena sicurezza. La ricetta per poter far ripartire il popolo della notte in Sardegna, per Sandro Murru “Kortezman”, tra i più famosi e stimati dj sardi, è semplice ma ragionata. C’è l’emergenza Coronavirus, l’estate è praticamente alle porte e lui, insieme a tanti altri suoi colleghi, negli ultimi mesi ha regalato ore e ore di musica mixata con le dirette Facebook: “Ora è il momento di tornare fuori e di far sentire la nostra presenza in sicurezza e con la distanza giusta, non potete privarci di gustarci la musica e l’aria fresca. Le discoteche riapriranno, ci vorrà del tempo e dovremo accontentarci di serate musicate e di ristorazione da seduti, ma è un piccolo spiraglio di speranza per un ritorno alla normalità”, afferma Murru: “Il mondo dell’intrattenimento non morirà e noi faremo di tutto per riaprire in sicurezza, stiamo aspettando le regole e i protocolli”.

“Noi dj professionisti”, annuncia Murru, “siamo pronti a modificare la nostra musica, dovrà emozionare senza dover far muovere i piedi ma battere i cuori”, ed è chiaro il riferimento al divieto di assembramenti nei locali. “La gente rispetti le distanze, noi ci siamo”.

L'articolo Sandro Murru: “Estate inusuale ma riapriremo le discoteche in Sardegna, la musica va gustata” proviene da Casteddu On line.