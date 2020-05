Cagliari, schianto auto-moto in via Castiglione: un 47enne finisce in ospedale. Incidente stradale questa sera in via Castiglione all’incrocio con via Sarpi. Una Renault Scenic condotta da una 48enne residente a Cagliari, percorreva la via Castiglione e all’altezza dell’ingresso del supermercato, ha girato a sinistra per accedere ai parcheggi scontrandosi con una moto Aprilia proveniente dalla sua destra. Il motociclista, un 47enne di Cagliari, è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al PS dell’ospedale Marino con assegnato codice verde. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.

