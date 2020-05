Tale strategia operativa consentirà, pertanto, di garantire che l’attività ispettiva venga svolta su tutti i settori produttivi, comunque privilegiando quelli per i quali il rischio che non vengano rispettate le misure volte al distanziamento sociale a tutela dei lavoratori sia più elevato.

Cagliari, una sola azienda multata per il mancato rispetto delle norme anti Covid: ottimismo in Prefettura. Si è tenuto nella mattinata odierna, il secondo incontro, in modalità videoconferenza, dell’organismo a composizione mista, istituito nell’ambito delle attività volte a garantire un coordinamento dell’attività di vigilanza all’interno delle aziende sull’attuazione delle misure di contrasto e contenimento dell’emergenza epidemiologica contenute nei protocolli di sicurezza negli ambienti di lavoro siglati tra Governo e parti sociali.





