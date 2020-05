“In Italia non ci sono situazioni critiche sul Coronavirus”, si va dunque verso il via libera di Iss e governo a qualunque arrivo in Sardegna. Sono arrivati gli indici Rt dei contagi, nessuna Regione è a rischio: il report del Ministero della Salute sembra preludere al sì agli spostamenti liberi tra Regioni. A questo va aggiunto che dal 3 giugno la circolazione sarà libera tra i Paesi dell’Ue: quindi salvo sorprese o stop di Solinas in Sardegna arriveranno tutti, dagli stranieri ai milanesi.

Altrimenti ci sarebbe una chiara incongruenza: viaggerebbero gli stranieri e non gli italiani, peraltro con questi dati positivi. La Sardegna ha un indice Rt: 0.51 (CI: 0.22-0.82), la cosiddetta incidenza cumulativa è 82.09 per 100000e l’incidenza è 0.37 per 100000. Nessuna Regione italiana supera i parametri massimi di rischio indicati dal ministero della salute, anche la Lombardia è dunque considerata sotto controllo. E la grande estate turistica della Sardegna potrà iniziare: non resta che incrociare le dita, e attendere le prossime mosse di Solinas che continua a chiedere un test di negatività. Una richiesta, quella della Sardegna, che però è rimasta praticamente isolata.

L'articolo “In Italia non ci sono situazioni critiche”, verso il via libera di Iss e governo a qualunque arrivo in Sardegna proviene da Casteddu On line.