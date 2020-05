La Maddalena, c’è l’ospedale ma bisogna aspettare l’elisoccorso: 59enne muore d’infarto

Dramma a La Maddalena, una 59enne è morta d’infarto. Sul posto, partito da Olbia, era intervenuto un elicottero dell’elisoccorso. Il cuore della donna, purtroppo, ha smesso di battere. Il fatto è avvenuto verso le 14:30. La notizia è arrivata nel giro di pochi minuti alle orecchie del sindaco maddalenino Luca Carlo Montella: “Se avessimo avuto un’ambulanza medicalizzata del 118, che è prevista ma non è mai stata attivata, la nostra concittadina si sarebbe salvata?”, chiede, polemico, Montella. “Qui c’è l’ospedale? Sì? Se però non lo fai funzionare nemmeno per i casi che capitano per strada, siamo al paradosso. Bisogna sempre aspettare che arrivi qualcuno, per giunta in elicottero, è intollerabile. Qui bisogna ingegnarsi, la situazione sanitaria è disegnata malissimo”.

