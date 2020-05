Assemini, svolta anticrisi: “Spazi gratis per tavolini e ombrelloni anche sui parcheggi”

Il suolo pubblico extra per i bar, i ristoranti e i locali food azzoppati dal Coronavirus? Ad Assemini è gratis e può essere richiesto con una semplice autocertificazione, corredata da una planimetria. L’annuncio arriva dalla sindaca Sabrina Licheri:”La Giunta ha deliberato una procedura snella per la concessione gratuita di suolo pubblico a bar, ristoranti e altri pubblici esercizi. Potranno essere richiesti spazi all’esterno del proprio locale, nelle aree adiacenti, nelle immediate vicinanze, anche togliendo i posteggi, al fine di posizionare tavoli, sedie, ombrelloni e attrezzature varie funzionali all’esercizio dell’attività.

“La procedura sarà molto snella”, promette la sindaca, “la prossima settimana pubblicheremo un avviso con le indicazioni per la domanda e le regole per l’allestimento degli spazi. La richiesta potrà essere fatta con una semplice autocertificazione corredata di planimetria che varrà già come autorizzazione. Gli uffici effettueranno un sopralluogo nei 7 giorni successivi alla richiesta, per la verifica il rispetto delle prescrizioni. Potranno essere richiesti spazi all’esterno del proprio locale nelle aree adiacenti, nelle immediate vicinanze, anche togliendo i posteggi, al fine di posizionare tavoli, sedie, ombrelloni e attrezzature varie funzionali all’esercizio dell’attività. Lo scopo è quello di dare ai locali, la possibilità di recuperare parte dei coperti che le restrizioni dovute al Coronavirus hanno ridotto. Ma sarà anche l’occasione per rendere i nostri locali e le nostre strade più attrattivi e piacevoli. Ai titolari rimarrà naturalmente la responsabilità del rispetto di tutte le misure anti contagio previste dai decreti e dalle ordinanze regionali. Assemini riparte anche così”.

