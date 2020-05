Scoppia incendio in un’abitazione a Pula: fiamme domate dai vigili del fuoco

Pula. I Vigili del fuoco del comando di Cagliari sono intervenuti in tarda mattina in Vico Garibaldi dove si è sviluppato un incendio in un’abitazione. Le fiamme hanno interessato un locale tecnico. I proprietari sono stati fatti evacuare e affidati alle cure del 118 che li ha trasportati all’ospedale per accertamenti. I vigili hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Non si esclude che le cause siano di natura elettrica. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri.

