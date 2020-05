Spiagge deserte e vecchi pali elettrici, l’ideale per fare un nido

L’assessore regionale all’Ambiente: “Abbiamo vigilato sui luoghi di riproduzione”

Meno umani in circolazione, più spazio per la riproduzione della fauna selvatica. Le misure di contenimento per l’emergenza sanitaria hanno avuto effetto, in maniera positiva, su alcune specie di avifauna che – non disturbate dalla presenza umana – si sono riappropriate dei territori anche per la scelta dei siti di nidificazione.

Nella fase di riproduzione, il Corpo forestale e le associazioni di volontari sono stati impegnati in prima linea per la salvaguardia della fauna presente in Sardegna, e non si sono mai fermati. Lo ha confermato l’assessore regionale della Difesa dell’Ambiente, Gianni Lampis, con un bilancio e dell’intensa attività di monitoraggio e presidio del territorio da parte della Forestale sopratutto durante il mese di maggio, per consentire a diverse specie animali di completare la fase riproduttiva.