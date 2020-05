Da Oristano a Tortolì senza passaggi intermedi: quando la Trasversale?

Progettare la Trasversale Sarda, che dovrà collegare Oristano a Tortolì, e rivedere i tracciati di alcune importanti strade statali in Sardegna, per renderle più sicure. Lo chiede l’assessore regionale dei Lavori pubblici, Roberto Frongia, in una lettera indirizzata all’amministratore delegato dell’Anas, Massimo Simonini.

L’obiettivo è creare una connessione veloce e sicura tra la costa orientale e quella occidentale dell’Isola, mettendo direttamente in comunicazione la SS 131 alla SS 125 senza bisogno di passare – come avviene oggi – da Nuoro o da Cagliari. La Trasversale inciderebbe positivamente sui tempi di percorrenza, rappresenterebbe il massimo della sicurezza stradale e garantirebbe il miglioramento delle connessioni del versante sud del Gennargentu.

L’assessore Frongia ha chiesto all’Anas di avviare una intensa attività di progettazione anche per interventi di adeguamento, razionalizzazione, implementazione della rete viaria e in particolare di alcune strade statali che mantengono ancora il loro impianto originario, in alcuni casi addirittura ottocentesco, risultando inadeguate per livelli di sicurezza, geometria e tracciato alle esigenze attuali. Si tratta delle strade statali 126 tra Iglesias e Sant’Antioco; 129 bis e 129 nel tratto tra Bosa e la statale 131 Dcn; 128 bis tra Mores e Iscra; 292 tra Oristano e Alghero; 389 tra Nuoro e Monti e la prosecuzione fino alla nuova statale Sassari-Olbia; la 130 nel tratto tra Decimomannu e Iglesias.

“Ci siamo dati come obiettivo quello di completare e adeguare la rete stradale della Sardegna garantendo una viabilità adeguata, efficiente, sicura e capillare”, spiega l’assessore Frongia. “Finora le risorse stanziate sulle strade statali sono state indirizzate prevalentemente all’efficientamento della rete portante del sistema viario della Sardegna che collega i capoluoghi di provincia alle porte di accesso dell’Isola. È tuttavia necessario programmare interventi di adeguamento e di sviluppo di itinerari ritenuti di collegamento delle aree intere o periferiche con le direttrici principali”.

“Consideriamo lo sviluppo di questi itinerari fondamentale per il superamento delle condizioni di deficit infrastrutturale”, conclude Roberto Frongia, “e per ottenere efficienza, fruibilità e sicurezza della rete viaria, condizione irrinunciabile per garantire un equo e distribuito sviluppo economico della Sardegna”.

L’Assessorato dei Lavori pubblici metterà a disposizione di Anas gli studi di fattibilità sviluppati nel corso degli anni sulle strade individuate nella lettera.

Venerdì, 29 maggio 2020

L'articolo Da Oristano a Tortolì senza passaggi intermedi: quando la Trasversale? sembra essere il primo su LinkOristano.it.