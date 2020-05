Per volontà dell’Amministrazione Comunale di Carbonia e dell’Assessorato alla Cultura, dopo il via libera di Governo e Regione, mercoledì 3 giugno riaprirà al pubblico il Parco Archeologico di Monte Sirai, alla presenza dell’Amministrazione Comunale.

Il Comune intende procedere con la riapertura graduale del Sistema Museale della Città: in particolare, il Parco di Monte Sirai riaprirà dal 3 giugno, mentre gli altri siti del Si.Mu.C. (Museo Archeologico Villa Sulcis, Parco Archeologico di Cannas di Sotto, Museo P.A.S.) riapriranno il 9 giugno p.v.

La Società Sistema Museo, gestore dei siti del Si.Mu.C. di Carbonia, garantirà l’accesso e le visite guidate secondo le norme in materia di sicurezza.

Il Parco di Monte Sirai, con la sua eccellenza nel panorama archeologico e la bellezza del panorama offerto sul paesaggio, sul golfo e sull’arcipelago, offrirà una passeggiata archeologica unica.

In via eccezionale, per incoraggiare i visitatori, nella giornata del 3 giugno l’ingresso sarà gratuito per tutti i residenti nel Comune, anche se contingentato per questioni di sicurezza: per questo si suggerisce la prenotazione.

Gli orari di apertura saranno: 10-13 /16-19 (Monte Sirai).

La visita guidata sarà effettuata ad orari prestabiliti (consigliata la prenotazione): 10.30/ 11.15/ 12.00/ 16.30/ 17.15/ 18.00

Per gli orari completi dei Musei e del Parchi, info e prenotazioni:

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

tel. 345 7559751

www.carboniamusei.it

L'articolo Carbonia, dal 3 giugno riapre il Parco Archeologico di Monte Sirai proviene da Casteddu On line.