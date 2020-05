Lotta all’abbandono dei rifiuti, fototrappole installate a Nuraminis e Villagreca

Installazione di fototrappole a Nuraminis.

L’amministrazione comunale continua ad investire sull’ambiente e, al fine di contrastare l’abbandono indiscriminato dei rifiuti, nelle periferie e nelle campagne di Nuraminis e Villagreca ha installato 5 fototrappole che si aggiungono alla sorveglianza continua delle forze di polizia locale.

“Le fototrappole saranno un ottimo strumento di prevenzione e di sensibilizzazione contro quei comportamenti che danneggiano gravemente l’ambiente e il decoro urbano ed extraurbano. È importante ricordare – spiega l’amministrazione – che la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati diventa un costo aggiuntivo per tutta la collettività, sommandosi al carico tributario del servizio di raccolta dei rifiuti.

Confidiamo nel senso civico di tutti per un paese più pulito e più bello”.





Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.Per info e segnalazioni scrivi a