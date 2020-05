“Infermieri, tecnici e operatori sanitari ostaggi delle ASSL, lontano da casa”

Dopo la fase di emergenza il sindacato chiede alla Regione di sbloccare le procedure di mobilità

“Troppi infermieri, tecnici di radiologia, tecnici di laboratorio e operatori sanitari sono bloccati da tempo in sedi lavorative lontane da casa. Più volte hanno presentato richiesta di mobilità intra ed extra-regionale per potersi avvicinare alla famiglia, alcuni usufruendo anche della legge 104, ma i vertici della Sanità sarda hanno inspiegabilmente fatto orecchie da mercante, condannando queste persone a disagi inimmaginabili. È ora di dire basta”.

Il sindacato FSI-USAE segnala ancora una volta un problema che l’emergenza Covid ha reso ancora più grave. E che non sarebbe difficile risolvere, come spiega la segretaria territoriale di Sassari, Mariangela Campus: è sufficiente che “l’assessore intervenga presso le Aziende Sanitarie sarde per bandire la mobilità intra-regionale (e favorire quella extra regionale), che consentirebbe in tempi brevi l’acquisizione di personale già formato. E che interceda con i commissari straordinari affinché le Aziende rilascino i nullaosta necessari”.

“Il 5 maggio abbiamo inviato una lettera all’assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu”, scrive la FSI-USAE, “a nome e per conto degli infermieri ed OSS sardi, in servizio a tempo indeterminato presso le varie aziende sanitarie sparse nelle altre regioni. In previsione della riapertura di tutti i servizi, dei reparti e degli ambulatori, e l’avvicinarsi del periodo delle ferie del personale che in questi mesi ha fronteggiato l’emergenza Covid con moltissime ore da recuperare e ferie arretrate, e il desiderio di molti di potersi ricongiungere alle proprie loro famiglie”, il ricorso alla mobilità è indispensabile e urgente.

Superata la prima fase dell’emergenza, è necessario secondo il sindacato valutare le legittime esigenze “degli infermieri, dei tecnici di laboratorio, dei tecnici di radiologia. Tutti lavorano a centinaia di chilometri dalla propria residenza, mettendo a repentaglio la propria incolumità sulle strade sarde ad ogni ora del giorno e della notte, (spostamenti che sono stati costretti ad affrontare anche durante il periodo Covid), sacrificando cure ed attenzione ai propri bambini piccoli e parenti anziani ed invalidi, mettendo a rischio i livelli assistenziali offerti ai cittadini”.

Non si può trascurare inoltre “la carenza di personale in seguito alle quiescienze dovute a ‘quota 100’ e i numeri esigui delle stabilizzazioni che, per altro non coprono tutti i posti vacanti in organico”: anche per questo è assurdo bloccare la mobilità.

Il sindacato ricorda il caso dei tecnici sanitari di radiologia medica (TSRM) dell’AOU di Sassari, “che hanno espletato ben 2 procedure di mobilità (anno 2018 e 2019) bandite da ATS Sardegna e, nonostante siano risultati idonei, non hanno potuto usufruire di tale diritto, in quanto l’Azienda di appartenenza ha negato il rilascio del nullaosta necessario al trasferimento, nonostante la presenza di valide graduatorie di selezione a tempo determinato dalle quali attingere, in attesa dell’espletamento del concorso deliberato dall’Azienda Ospedaliera Brotzu per 45 TSRM a livello regionale”.

Non è un caso isolato, aggiunge la FSI-USAE: “La stessa ATS Sardegna non si comporta diversamente. Anche qui si registrano casi di diniego del nullaosta, come nel caso della dipendente TSRM della ASSL Olbia vincitrice di mobilità verso la AOU SS che si vede ‘incatenata’ dall’Azienda di appartenenza, nonostante sia risultata idonea alla procedura di mobilità bandita ed espletata a Sassari”.

Fra l’altro, “le cose non cambiano per le altre professioni sanitarie: si veda il caso degli infermieri letteralmente ‘immobilizzati’ nell’Azienda di appartenenza (ASSL Olbia, Nuoro, Oristano, Cagliari) che non riescono dopo tanti anni a riavvicinarsi alle proprie famiglie. Insomma un vero caos”.

Venerdì, 29 maggio 2020

L'articolo “Infermieri, tecnici e operatori sanitari ostaggi delle ASSL, lontano da casa” sembra essere il primo su LinkOristano.it.