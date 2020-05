Malore mentre fa il bagno, muore l'ex sindaco di Budoni Nino Durgoni

L'ex primo cittadino, 82 anni, si trovava a Porto Ottiolu

BUDONI. È stato probabilmente un malore a provocare questo pomeriggio la morte dell'ex sindaco di Budoni Nino Durgoni, 82 anni, mentre faceva il bagno nel mare antistante la spiaggia di Porto Ottiolu. Durgoni era stato sindaco del paese gallurese dall’84 all’85. Si era recato da solo, come faceva spesso, nella località balneare a pochi chilometri dal paese, per trascorrere qualche momento in spiaggia. Sicuramente accaldato, il pensionato ha pensato di entrare in acqua per rinfrescarsi approfittando della bella giornata di sole, ma si è sentito male. La tragedia non ha avuto testimoni e intorno alle 18 l’uomo è stato notato in acqua da alcuni bagnanti. È stato subito soccorso dai sanitari del 118, ma purtroppo ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato inutile. A stroncargli la vita probabilmente un malore dovuto allo sbalzo di temperatura nel momento in cui è entrato in acqua. In spiaggia sono arrivati anche i carabinieri della locale stazione per i rilievi del caso. Nino Durgoni era conosciuto e stimato in paese. A lungo proprietario del bar tabacchi di via Nazionale, gestito ora dai figli, era stato anche amministratore comunale prima di ricoprire la carica di sindaco. (s.s.)