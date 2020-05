Coronavirus, un nuovo caso a Decimomannu: “Non possiamo ancora abbassare la guardia”

“Decimo c’è, soprattutto in questi momenti. Non lasciamoci scoraggiare e, ancora, vi dico che uniti ce la faremo”.

Un nuovo caso di Coronavirus a Decimomannu. A comunicarlo, con tanto di messaggio sul suo profilo ufficiale di Facebook, è la sindaca Anna Paola Marongiu, dopo aver ricevuto la notizia del cittadino risultato contagiato dall’Ats: “Vi dico con molta tristezza che il Covid è ancora dietro l’angolo. Nel rispetto della privacy, evitiamo le indagini conoscitive e mostriamo la nostra solidarietà nell’osservanza delle misure di prevenzione e nel rivolgere pensieri di vicinanza e affetto a chi in questo momento ha bisogno di tutto il nostro sostegno. Non è ancora il tempo di abbassare la guardia e con coraggio andiamo avanti”, scrive la Marongiu che, come nei casi registrati negli ultimi mesi, invita tutti a non andare alla ricerca del nome del cittadino positivo.





