Salvato dal covid-19 con un trapianto record grazie ai polmoni donati da un giovane di Samassi

L’intervento è stato complesso anche per i gravi danni provocati dal coronavirus: “I polmoni, infatti, apparivano lignei, estremamente pesanti e in alcune aree del tutto distrutti”, hanno spiegato al Policlinico. “E’ stato poi confermato all’esame microscopico un diffuso danno degli alveoli polmonari, ormai impossibilitati a svolgere la loro funzione, con note di estesa fibrosi settale”.

Un giovane di Samassi, Davide Trudu, di 19 anni, morto dopo un incidente avvenuto nei giorni scorsi, ha salvato la vita a un diciottenne malato di covid-19, Francesco, al quale sono stati trapiantati i suoi polmoni, grazie a record al Policlinico di Milano. E’ la prima volta in Europa per un’operazione di questo tipo.

Fonte: Link Oristano





