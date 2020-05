Si accendono le insegne Crai a Ghilarza: nuovo punto vendita

Tema, quello del localismo, fortemente sentito: è bene ricordare, infatti, l’impegno del gruppo Ibba con la campagna “Compra Locale” per supportare l’economia e le aziende del territorio, declinata anche nel nuovo punto vendita Crai di Ghilarza, dove, inoltre, si possono trovare le offerte promozionali del momento riunite in un’apposita area; si può usufruire del servizio di spesa online, del self scanning, e dell’invio del volantino con l’applicativo WhatsApp (quest’ultima nell’ottica di una maggiore sostenibilità ambientale che consente di evitare il consumo di carta); e andando verso la bella stagione, sarà molto apprezzato dai clienti l’abbattitore di temperature per il consumo immediato delle bibite fresche.

Fonte: Link Oristano





