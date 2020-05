Viale Poetto, crash all’altezza della Marinella: ferita una donna. Da richiesta di soccorso pervenuta alla sala operativa 115, uuna squadra di pronto intervento dei i Vigili del Fuoco del Comando è intervenuta nel tardo pomeriggio di oggi per un incidente stradale in viale Poetto in territorio del comune di Quartu Sant’Elena, all’altezza del ristorante La Marinella.

Per causa ancora da accertare, due le autovetture coinvolte in un tamponamento: una donna ferita (non grave, non in pericolo di vita) è stata affidata agli operatori invitati dal servizio di emergenza del 118.

Gli operatori della squadra VVF hanno provveduto a prestare assistenza alla persona e congiuntamente agli operatori sanitari l’hanno estratta dall’abitacolo.

I veicoli e la sede stradale sono stati messi in sicurezza.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale del comune di Quartu Sant’Elena per la viabilità, per gli accertamenti e i rilievi di legge.

