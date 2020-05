Suolo pubblico: spazi a costo zero per sostenere le attività a Bosa

Lo ha disposto l’amministrazione comunale. Via alle domande, scadenza il 31 ottobre



Estensione delle aree di suolo pubblico utilizzabili ed esonero dal pagamento della tassa. È quanto ha disposto l’amministrazione comunale di Bosa per contribuire alla ripresa economica delle attività locali. Lo ha reso noto il vicesindaco e assessore alle Attività produttive, Alessandro Campus. Le domande per l’ampliamento delle concessioni di suolo pubblico – sia in continuità, sia distaccate dalle aree attualmente occupate – potranno essere presentate in Comune fino al 31 ottobre. La procedura sarà semplificata: basterà compilare i moduli predisposti dagli uffici e trasmetterli al Comune per via telematica, senza l’imposta di bollo. Da domani la polizia locale, insieme ai titolari delle attività, procederà a delimitare gli spazi già concessi, per individuare le aree ancora libere che potrebbero essere date in concessione. Giovedì, 28 maggio 2020 L'articolo Suolo pubblico: spazi a costo zero per sostenere le attività a Bosa sembra essere il primo su LinkOristano.it.

Fonte: Link Oristano