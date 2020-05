Quartu in lacrime, muore a 45 anni l’ex consigliera comunale Federica Angius

Non solo politici, Facebook è già inondata di messaggi di cordoglio anche da parte di semplici cittadini e amici della Angius. “Il dolore è tanto, non riesco ad immaginare la mia vita senza te vicino”, scrive Simona S. “Ora sei un angelo, lo sei stata anche sulla terra, veglierai su di noi e ci sarai sempre accanto col tuo dolce ricordo. Un abbraccio fortissimo alla tua famiglia e al tuo amatissimo Guido, che col suo immenso amore nonostante le difficoltà, ha riempito sempre il tuo cuore di gioia e felicità”.

Federica Angius non c’è più. Se ne va, a quarantacinque anni, un’avvocatessa e una politica molto conosciuta e apprezzata non solo a Quartu Sant’Elena. Sposata con il segretario territoriale della Uil Guido Sarritzu, una vita trascorsa tra il suo lavoro di avvocato e il mondo della politica. Nel 2010 è stata eletta consigliera comunale proprio nella terza città della Sardegna, tra le fila del Psd’Az, e ha ricoperto anche il ruolo di vice presidente dell’Aula. È stata anche segretaria cittadina del partito dei Quattro Mori. Per le Regionali dell’anno scorso è stata candidata nel partito di Stefano Tunis, Sardegna 2020. Da qualche anno stava combattendo contro un tumore. In un’intervista rilasciata al gruppo “Mai più sole”, due anni fa, la Angius aveva raccontato la sua battaglia. Sono già tantissimi i messaggi di cordoglio su Facebook per la scomparsa di Federica Angius: “Buon viaggio amica mia, dolcissima e leale. A nome di tutti gli amici di Sardegna20Venti mi stringo a Guido e a tutte le tantissime persone le hanno voluto bene”, scrive Stefano Tunis. L’assessore regionale degli Enti locali Quirico Sanna: “Una brutta e tristissima notizia che rende questa giornata infausta, a Guido giunga il mio fraterno abbraccio unitamente alle mie sentite condoglianze”.





Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.Per info e segnalazioni scrivi a