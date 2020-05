Sestu in lacrime per Lena Piga, muore a 61 anni una volontaria del 118

Lacrime a Sestu per la scomparsa di Lena Piga, una volontaria del 118 del gruppo dell’Sos Sestu. Aveva sessantuno anni e, da tempo, stava lottando contro un tumore. Oggi, purtroppo, il suo cuore ha cessato di battere. La notizia della sua scomparsa ha fatto rapidamente il giro della città, e sono già numerosi i commenti di cordoglio. Anche la sindaca Paola Secci, impegnata in una seduta del Consiglio comunale, ha saputo la tragica notizia. A ricordarla con la voce rotta dal dolore è il comandante dei barracelli di Sestu, Antonio Fadda: “Sono dispiaciutissimo, Lena era una donna gentile, solare e sempre capace e pronta a dare una mano ai suoi colleghi della Sos Sestu. Era sposata e lascia due figli, a loro vanno le mie più sentite condoglianze”.





