Masullas si prepara ad ospitare la mostra tributo al pittore Raffaello Sanzio

Aprirà la prossima settimana, dopo lo stop a marzo per l’emergenza coronavirus

La cultura non si ferma e Masullas si prepara ad accogliere la mostra, tributo al pittore Raffaello Sanzio. L’inaugurazione, prevista per lo scorso 8 marzo, a causa dell’emergenza sanitaria, è stata annullata, ma adesso il comune, in collaborazione con il GeoMuseo MonteArci “Stefano Incani”, ospiterà le opere dell’artista urbinate.

La mostra, dal titolo “Raffaello 500”, in occasione del quinto centenario della morte di Raffaello, è un omaggio al genio di Urbino: il pittore della bellezza e della grazia. Sarà visitabile da martedì 2 giugno fino a sabato 31 ottobre, nell’ex convento dei Cappuccini.

Una mostra tributo, dunque, che attraverso ricostruzioni, ristampe e riproduzioni presenterà un percorso espositivo strutturato in 4 aree tematiche. Le sedici riproduzioni di Raffaello saranno dislocate in quattro sale dedicate, una quinta sala rappresentante un tributo all’artista e un’area esterna, che trasporteranno il visitatore in viaggio nella vita dell’artista. Un’esperienza che consentirà di conoscere e scoprire il genio artistico di Raffaello, con la ricostruzione di un angolo della sua bottega, i ritratti, i capolavori dedicati alla sacralità e le grandi opere.

Per visitare la mostra ovviamente ci saranno delle regole ben precise da rispettare in ambito di prevenzione e sicurezza.

Gli accessi al museo saranno consentiti, infatti, per piccoli gruppi, massimo 5 persone alla volta e con un tempo di permanenza non superiore a un’ora. Mascherine e guanti saranno obbligatori e sarà necessario mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro dalle altre persone. Saranno presenti gel igienizzanti all’ingresso e lungo il percorso.

Per informazioni e prenotazioni si può chiamare al numero di cellulare 389.1777100 (telefonando o messaggio tramite Whatapp) o al telefono fisso 0783.991122 (la mattina da lunedì al venenerdì) oppure inviare una mail all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . Gli organizzatori della mostra specificano che le prenotazioni, almeno nelle prime settimane, saranno obbligatorie.

Informazioni sui biglietti. Biglietto: Mostra Raffaello 500: 5€; biglietto cumulativo: Mostra Raffaello 500 + GeoMuseo MonteArci Stefano Incani: 9€/ ridotto* 8€; Mostra Raffaello 500 + GeoMuseo MonteArci Stefano Incani + Museo di Storia Naturale Aquilegia o Museo I Cavalieri delle Colline: 12€/ ridotto* 11€; Mostra Raffaello 500 + GeoMuseo MonteArci Stefano Incani + Museo di Storia Naturale Aquilegia + Museo I Cavalieri delle Colline: 15€/ ridotto* 14€

(*studenti, over 65 e gruppi – gratis bambini fino a 6 anni)

Il museo seguirà i seguenti orari: da mercoledì a domenica, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.

L’evento è organizzato dal Comune di Masullas e dal GeoMuseo MonteArci Stefano Incani in collaborazione con la Full Media Service srl. Partners della mostra, anche: Borghi Autentici d’Italia, Camera di Commercio di Oristano, Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, RAS – Regione Autonoma della Sardegna, Unione dei Comuni Parte Montis.

Mercoledì, 27 maggio 2020

