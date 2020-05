“Erbacce, blatte e vermi in alcune zone di Serramanna”: le segnalazioni dei cittadini

Blatte, alte erbacce e vermi a Serramanna. Sono tante le segnalazioni da parte dei cittadini che lamentano la presenza di blattoidei nelle vie e nelle piazze del paese e di erbacce e pericolosi aghi di pino per terra. Non solo: alcune zone del paese sarebbero invase da grossi e lunghi vermi. Per le strade, nelle cunette, sui muri esterni e interni delle case questi invertebrati, relativamente grossi e lunghi, dall’aspetto scuro, strisciano indisturbati, emanando anche un leggero odore non gradevole. Il problema non è attuale: già da un paio di anni viene segnalata la presenza invadente di questa specie.È di pochi giorni fa la disavventura di una donna che racconta: “ho rischiato di cadere malamente. Percorrevo il marciapiede di fronte alla scuola materna “Fr.lli Cervi”, ricoperto da un tappeto di aghi di pino, quando i miei piedi non hanno avuto più aderenza sul terreno. Ho cominciato a slittare e piroettare come una pattinatrice artistica ( molto goffa)sul ghiaccio. Considerando che il mio equilibrio era compromesso da una busta della spesa nella mano destra e il mio braccio sinistro appeso al collo a causa di una frattura, la mia è stata un’impresa “epica”. Per fortuna tutto è bene ciò che finisce bene e nel caso contrario? A chi mi sarei dovuta rivolgere?”. Tutte le segnalazioni in merito alle infestazioni vanno effettuate ai vigili urbani i quali provvederanno ad avvisare la ASL competente. Per la pulizia e il decoro urbano, sono ripresi i lavori ordinari: oggi gli operai hanno provveduto a ripulire il Corso Europa.



Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.



Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.Per info e segnalazioni scrivi a