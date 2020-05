Mercoledì pomeriggio in biblioteca a Ollastra, con mascherina

Riapertura in sicurezza ma continua anche il servizio di prestito a domicilio

Riparte, in totale sicurezza, la biblioteca di Ollastra: da oggi apertura al pubblico ogni mercoledì, dalle 15.30 alle 19, solo per prestiti e restituzioni. Continuerà comunque il servizio di prestito a domicilio – tutti i lunedì dalle 9 alle 12 – con la possibilità di ricevere gli utenti in sede su appuntamento.

Per assicurare una fruizione sicura della biblioteca è obbligatorio per chiunque vi acceda l’uso della mascherina e dei guanti monouso per tutto il tempo di permanenza. Possono accedere al massimo due persone per volta, rispettando la distanza interpersonale di un metro sia all’interno del locale che all’esterno, in caso di fila.

Per la restituzione dei libri la biblioteca metterà a disposizione degli utenti una scatola dove depositarli: dopo 72 ore saranno sanificati e collocati negli scaffali per nuovi prestiti.

Per chiedere informazioni, prestiti e suggerimenti di lettura è possibile contattare il numero 0783.408009, il lunedì e il mercoledì, oppure scrivere all’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Mercoledì, 27 maggio 2020

