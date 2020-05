“Ecco anche la CRS, questa maggioranza farà chiudere gli alberghi”

Non se ne sentiva il bisogno, secondo il consigliere dei Progressisti: “Da tempo sono state emanate le linee guida dell’OMS per la gestione del Covid-19 da applicare nel settore alberghiero”. E se non bastassero, ci sono “il documento tecnico dell’Inail, il rapporto ISS-Covid19 e, infine, le linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome”.

“Dopo il passaporto sanitario, la dichiarazione di salute conforme, il test prima della partenza e quello all’arrivo in Sardegna, ora nel programma dei lavori della Commissione Attività produttive arriva la proposta di legge n. 137 a firma del gruppo del Psd’Az, gruppo che esprime il Presidente, che obbliga le strutture alberghiero-ricettive ad una ulteriore ‘certificazione regionale della salute’ (CRS)”, scrive Satta in una polemica nota stampa.

Fonte: Link Oristano





